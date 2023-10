Papież zainaugurował sesję synodu biskupów. Pierwszy raz zagłosują kobiety

W Watykanie rozpoczął się w środę synod biskupów z całego świata, zwołany przez papieża Franciszka w celu nakreślenia przyszłości Kościoła. Temat obrad to "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów potrwa do 29 października. Łączna liczba uczestników to 464, z których głosować będzie 365. Są wśród nich 54 kobiety, którym po raz pierwszy przyznano prawo do głosowania.