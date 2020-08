Watykan zajął stanowisko w sprawie zmiany formy chrztu

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary orzekła w czwartek, że chrzest udzielony przy użyciu formuły "My ciebie chrzcimy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" nie jest ważny i musi być powtórzony. W ten sposób sprzeciwiła się nadużyciom liturgicznym.

Watykan ogłosił tekst dokumentu wydanego przez Kongregację przy aprobacie papieża Franciszka. W tekście tym wyjaśniono, że kiedy ksiądz wypowiada słowa "Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", podkreśla w ten sposób znak obecności Chrystusa oraz to, że to on sam chrzci.