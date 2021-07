Proces o molestowanie przed watykańskim trybunałem. Wniosek o kary więzienia dla dwóch księży

"Rektor wiedział wszystko, ale to ukrywał"

To pierwszy proces wytoczony za takie czyny popełnione na terenie Watykanu. Nastolatkowie z preseminarium chodzą do kościelnej szkoły i pełnią posługę liturgiczną w Bazylice świętego Piotra jako ministranci.

Kluczową rolę w ujawnieniu tego skandalu odegrał młody Polak Kamil J., który jako nastolatek mieszkał w tym internacie dla uczniów szkoły średniej, a potem został z niego usunięty. Jak twierdzi, był tam świadkiem molestowania, o czym informował przełożonych, jednak początkowo nie dano mu wiary. O tym, co miało się tam dziać, opowiedział autorowi książki wydanej we Włoszech, a także w programie telewizji RAI w 2017 roku. To spowodowało, że wszczęto śledztwo w Watykanie.

W minionych miesiącach podczas kolejnych rozpraw zeznania złożyli byli uczniowie z preseminarium. Ci obecnie młodzi mężczyźni opowiedzieli, co działo się za murami budynku koło Bazyliki św. Piotra. Mówili, że widzieli, jak Martinelli molestował ich ówczesnych kolegów. - To było niedobre, niezdrowe otoczenie, gdzie dochodziło do silnej presji psychologicznej i stałych komentarzy natury homoseksualnej - powiedział w zeznaniach 34-letni mężczyzna, wspominając spędzony tam czas. Jak dodał, "rektor wiedział wszystko, ale to ukrywał". Zaznaczył, że nie można było mu się poskarżyć, bo Martinelli, który miał dopuszczać się molestowania, był jego protegowanym.