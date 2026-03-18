"Proces stulecia" w Watykanie i nieoczekiwany zwrot akcji

Kardynał Angelo Becciu (nagranie archiwalne)

Pierwszy w historii kardynał skazany przez watykański sąd karny, Angelo Becciu, ponownie stanie przed sądem. W 2023 roku usłyszał wyrok pięciu i pół roku więzienia za nieprawidłowości finansowe w Stolicy Apostolskiej. Proces ten uznano za bezprecedensowy w historii Kościoła. Ujawnił - jak oceniał dziennik "Corriere della Sera" - całą serię skandali, nieprawidłowości, lekkomyślności w podejściu do kwestii finansów i ostre konflikty między instytucjami za Spiżową Bramą.

Kardynał Becciu odwołał się od wyroku w pierwszej instancji, co "otworzyło puszkę Pandory pełną niechcianych rewelacji" i "brudów Stolicy Apostolskiej", komentuje amerykański publiczny nadawca PBS News.

"Proces stulecia" w Watykanie

"Proces stulecia" dotyczył inwestycyjnego zakupu przez Watykan nieruchomości w Londynie za ponad 300 mln euro w 2014 roku. Razem z kardynałem Becciu sądzono w Watykanie dziewięć innych osób, wśród nich finansistów i pracowników Sekretariatu Stanu. Według prokuratury w czasie transakcji pośrednicy wyłudzili od Stolicy Apostolskiej dziesiątki milionów euro w opłatach i prowizjach. Cała transakcja przyniosła straty, bo w obliczu skandalu z jej zakupem Watykan sprzedał potem nieruchomość po znacznie niższej cenie.

We wtorek sąd apelacyjny orzekł, że nie złożono części akt, a wiele dokumentów zostało utajnionych i w rezultacie prawo do obrony nie zostało w pełni zagwarantowane. Ogłoszono częściowe unieważnienie procesu, bowiem jedna z tajnych zmian w prawie wprowadzonych przez papieża Franciszka - dekret, który nie był na czas opublikowany - pozwoliła prokuratorom działać bez nadzoru sądowego, a oskarżony o zmianie nie wiedział.

Portal Religion News wyjaśnia, że w trakcie śledztwa papież Franciszek wydał kilka dekretów, które upoważniły prokuratorów i żandarmerię watykańską do dokonywania aresztowań i konfiskowania dowodów o kluczowym znaczeniu. Według obrońców oskarżonego, te papieskie dekrety podważały praworządność Państwa Watykańskiego. Stwierdzono też, że brak publikacji dekretu przez Franciszka oznaczał, że był on nieważny i nie wszedł w życie w momencie jego wdrożenia.

Kardynał Angelo Becciu

Test dla watykańskich sądów

Media, informując o decyzji sądu apelacyjnego, uznały ją za nieoczekiwany zwrot akcji w procesie włoskiego kardynała, który w zeszłym roku został wykluczony z udziału w konklawe po tym, gdy papież Franciszek w 2020 roku, jeszcze przed wyrokiem, pozbawił go przywilejów wynikających z godności kardynalskiej. Kardynał Becciu, którego pierwotny wyrok więzienia został zawieszony do czasu zakończenia postępowania apelacyjnego, cały czas pozostawał i pozostaje na wolności.

Sprawa ta, jak pisze "New York Times", uważana jest za "poważny test" dla watykańskiego wymiaru sprawiedliwości i jego zdolności do "pociągania do odpowiedzialności osób z papieskiego kręgu". "Wcześniej skandale często zamiatano pod dywan", ocenia dziennik.

Włoski kardynał - były zastępca sekretarza stanu i były prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - zawsze powtarzał, że jest niewinny. Przez lata był on jednym z najważniejszych dostojników Watykanu - w okresie 2011-2018 był zastępcą sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej (trzecią osobą w hierarchii Watykanu), a następnie prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Obrońcy kardynała nie kryli zadowolenia z decyzji sądu. Stwierdzili, że to dowodzi, iż "od początku mieli rację", gdy domagali się przestrzegania prawa w celu przeprowadzenia uczciwego procesu i wskazywali na naruszenie prawa do obrony.

Ponowny proces ma się rozpocząć 22 czerwca.

Opracowała Ewa Żebrowska