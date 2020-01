Papież wybrał kobietę na wiceszefową dyplomacji Watykanu

Ojciec Święty podjął nieszablonową decyzję, która świadczy o wielkiej wadze, jaką przywiązuje on do roli kobiet.

"Nieszablonowa decyzja"

- Po raz pierwszy kobieta będzie pełniła kierownicze stanowisko w Sekretariacie Stanu. Ojciec Święty podjął na pewno nieszablonową decyzję, która, abstrahując od mojej osoby, świadczy o wielkiej wadze, jaką przywiązuje on do roli kobiet, a pracuje ich w Watykanie naprawdę wiele - powiedziała Francesca Di Giovanni w rozmowie z Radiem Watykańskim. Jak oceniła "kobiety mają predyspozycje do znajdowania podobieństw i uzdrawiania relacji". - Mam nadzieję, że fakt, iż jestem kobietą, pozytywnie wpłynie na to zadanie - dodała Di Giovanni.