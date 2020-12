Papież: prawo własności jest drugorzędne

Prawo do własności prywatnej nie jest "absolutne i nietykalne" - powiedział papież Franciszek w przesłaniu do sędziów, którzy zajmują się prawami socjalnymi w Ameryce i Afryce. Mówił również o odrzuceniu kary śmierci, które pokazuje, że "możliwe jest uznanie niezbywalnej godności każdego człowieka".

W wystąpieniu wideo, rozpowszechnionym w poniedziałek przez Watykan, papież oświadczył, że trzeba zbudować "nową sprawiedliwość społeczną wychodząc od przesłanki, że tradycja chrześcijańska nigdy nie uznała prawa do własności prywatnej za absolutne i nietykalne" i zawsze podkreślała jego "funkcję socjalną".

Jak zauważył, "jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by omijać, lekceważyć sytuacje, które bezpośrednio nas nie dotykają".

Apel do sędziów

Franciszek zaapelował do sędziów o kierowanie się wartościami solidarności i sprawiedliwości w "walce ze strukturalnymi przyczynami ubóstwa, nierówności, braku pracy, ziemi i domu", "przeciwko tym, którzy odmawiają praw społecznych i związkowych". Wzywał, by zwalczać "mentalność prowadzącą do wykorzystywania innych, zniewalania ich i odbierania im godności".