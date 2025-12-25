Papież Leon XIV pierwszy raz przemówił po polsku

Papież o "próbie rozbicia" sojuszu między Europą a Stanami Zjednoczonymi Źródło: Reuters

- Kto nie kocha, nie zbawia się, jest zgubiony. Kto zaś nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi - powiedział papież Leon XIV, zwracając się do dziesiątek tysięcy osób na placu Świętego Piotra i setek milionów ludzi podczas transmisji na cały świat. W orędziu podkreślił, że drogą pokoju jest odpowiedzialność.

Papież Leon XIV podczas świątecznego orędzia Źródło: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Leon XIV: wtedy świat by się zmienił

- Gdyby każdy z nas, na wszystkich poziomach, zamiast oskarżać innych, najpierw uznał swoje własne winy i prosił Boga o ich przebaczenie, a jednocześnie postawił się w sytuacji tych, którzy cierpią, okazał solidarność z tymi, którzy są słabsi i uciskani, wtedy świat by się zmienił - oświadczył.

Leon XIV podkreślił, że "bez serca wolnego od grzechu, serca, które otrzymało przebaczenie, nie można być mężczyznami lub kobietami pełnymi pokoju i budowniczymi pokoju". Zapewnił przy tym, że dzięki łasce Jezusa każdy "może i musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby oddalić nienawiść, przemoc i antagonizmy, a praktykować dialog, pokój i pojednanie".

Wezwał wierzących, by w dniu Bożego Narodzenia otworzyli "serce na braci i siostry, którzy znajdują się w potrzebie i cierpią".

W orędziu zaapelował też o pokój w Ukrainie i prosił o "sprawiedliwość, pokój i bezpieczeństwo dla Libanu, Palestyny, Izraela i Syrii".

Papież przemówił po polsku

Leon XIV udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, i złożył świąteczne życzenia w 10 językach. Po polsku powiedział "Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia".

Jak przekazał Vatican News, to pierwszy raz, kiedy hierarcha mówił po polsku.

Leon XIV po raz pierwszy przemówił po polsku. Składając życzenia w 10 językach, zwrócił się też do Polaków. pic.twitter.com/eBlaYPsZlj — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) December 25, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: Kogo musiał wkurzyć papież? Zobacz cały materiał