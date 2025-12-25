"Niech ucichnie huk broni". Apel papieża w sprawie Ukrainy

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Leonem XIV Źródło: Reuters

Na placu Świętego Piotra zgromadziły się w czwartek w południe dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata. Zwracając się do nich z balkonu bazyliki watykańskiej, Leon XIV powiedział, że drogą pokoju jest odpowiedzialność.

Papież Leon XIV wygłosił orędzie w Boże Narodzenie Źródło: FABIO FRUSTACI/EPA/PAP

- Gdyby każdy z nas, na wszystkich poziomach, zamiast oskarżać innych najpierw uznał swoje własne winy i prosił Boga o ich przebaczenie, a jednocześnie postawił się w sytuacji tych, którzy cierpią, okazał solidarność z tymi, którzy są słabsi i uciskani, wtedy świat by się zmienił - oświadczył.

"Modlimy się w szczególności za umęczony naród ukraiński"

Prosił o "sprawiedliwość, pokój i bezpieczeństwo dla Libanu, Palestyny, Izraela i Syrii".

- Księciu Pokoju powierzamy cały kontynent europejski, prosząc, aby nadal inspirował go duchem wspólnoty i współpracy, wiernym jego chrześcijańskim korzeniom i historii, solidarnym i otwartym na tych, którzy są w potrzebie - powiedział Leon XIV.

- Modlimy się w szczególności za umęczony naród ukraiński: niech ucichnie huk broni, a zaangażowane strony, wspierane przez wysiłek społeczności międzynarodowej, znajdą odwagę podjęcia szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu - dodał.

"Błagamy o pokój i pocieszenie dla ofiar wszystkich wojen"

- Dzieciątko z Betlejem błagamy o pokój i pocieszenie dla ofiar wszystkich wojen toczących się na świecie, zwłaszcza tych zapomnianych, oraz dla wszystkich, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości, niestabilności politycznej, prześladowań religijnych i terroryzmu - powiedział papież. Przypomniał o konfliktach w Sudanie, Sudanie Południowym, Mali, Burkina Faso i Demokratycznej Republice Konga.

Leon XIV zaapelował o dialog w Ameryce Południowej, pojednanie w Mjanmie oraz przywrócenie pokoju i dobrych stosunków między Tajlandią a Kambodżą, które toczą spór graniczny.

Przypomniał też o losie mieszkańców Strefy Gazy, którzy stracili wszystko, oraz uchodźców i migrantów, przemierzających Morze Śródziemne i kontynent amerykański.

Leon XIV udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, i złożył świąteczne życzenia w 10 językach. Po polsku powiedział "Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia".

Rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy

Rozmowy w sprawie pokoju w Ukrainie toczą się od miesięcy w różnych konfiguracjach. We wtorek Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami mówił o nowym kształcie porozumienia pokojowego. Jak podał portal Kyiv Independent, pierwotny 28-punktowy plan opracowany przez stronę amerykańską został skrócony do 20 punktów.

Według Kyiv Independent, nowy plan zakłada między innymi gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy "podobne do artykułu 5." NATO, ustanowienie liczebności ukraińskiego wojska na poziomie 800 tysięcy w czasie pokoju oraz że Ukraina musi przeprowadzić wybory prezydenckie najszybciej, jak to możliwe po podpisaniu porozumienia. Plan stanowi też, że Ukraina stanie się członkiem UE w jasno określonym terminie i otrzyma krótkoterminowy preferencyjny dostęp do rynku europejskiego.

