Tylu młodych ludzi idzie na śmierć. Módlmy się do pana o to, by dał nam łaskę przezwyciężenia tego szaleństwa wojny, która zawsze jest porażką - powiedział w środę papież Franciszek. Jak dodał, "dziś przyniesiono mi różaniec i Ewangelię młodego żołnierza poległego na froncie". Miały one należeć do 23-letniego Ukraińca poległego w walce o Awdijiwkę we wschodniej Ukrainie.