Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Mówił o Bożym miłosierdziu dla naszej ojczyzny

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek skupił się na wydarzeniach w Izraelu . Zaapelował o uwolnienie porwanych zakładników, wyraził też zaniepokojenie "całkowitym oblężeniem" Strefy Gazy, gdzie także jest wiele niewinnych ofiar. - Śledzę nadal z bólem i niepokojem to, co dzieje się w Izraelu i Palestynie. Tyle osób zabitych, inne ranne - powiedział. - Terroryzm i ekstremizm nie pomagają osiągnąć rozwiązania konfliktu między Izraelczykami i Palestyńczykami, ale podsycają nienawiść, przemoc, chęć zemsty i wywołują cierpienie - ostrzegł.

Papież Franciszek do Polaków

Papież zwrócił się w trakcie audiencji także do Polaków. - W tym miesiącu wielu z was modli się na różańcu, prosząc o pomoc Matkę Bożą. Niech Jej wstawiennictwo wyprosi Boże miłosierdzie dla waszej ojczyzny - mówił. - W swoich modlitwach pamiętajcie także o wszystkich uczestnikach trwającego Synodu Biskupów, by umieli usłyszeć to, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi - dodał.