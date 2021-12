Papież o solidarnej odpowiedzialności w czasie pandemii

Piątkowemu nabożeństwu nie przewodniczył papież, ale dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Na początku nieszporów, ku zaskoczeniu wiernych i obserwujących je dziennikarzy, papież Franciszek nie stanął przy ołtarzu w bazylice Świętego Piotra, ale usiadł w fotelu ustawionym w pobliżu. Później przeszedł do ambony, by wygłosić homilię. Podkreślił w niej, że "czas pandemii sprawił, że na całym świecie wzrosło poczucie zagubienia". - Po początkowej fazie reakcji, w której czuliśmy się solidarni na tej samej łodzi, rozszerzyła się pokusa "Ratuj się, kto może" - mówił.

Ale dzięki Bogu - dodał - zareagowaliśmy ponownie, w poczuciu odpowiedzialności. - Naprawdę możemy i powinniśmy powiedzieć: dzięki Bogu, bo wybór solidarnej odpowiedzialności nie pochodzi ze świata. Pochodzi od Boga, od Jezusa Chrystusa, który odcisnął raz na zawsze w naszej historii kurs swego pierwotnego powołania, by wszyscy byli siostrami i braćmi, dziećmi jednego Ojca - powiedział papież.

Powołanie w sercu

Franciszek przekazał, że Rzym nosi to powołanie w sercu. Słuchał go obecny w bazylice nowy burmistrz Wiecznego Miasta Roberto Gualtieri. - W Rzymie wszyscy czują się braćmi. W pewnym sensie wszyscy czują jak w domu, bo miasto to nosi w sobie powszechne otwarcie. Pochodzi ono z jego historii, jego kultury, pochodzi głównie z Ewangelii Chrystusa, która tu zapuściła głębokie korzenie, użyźniane przez krew męczenników - stwierdził papież.