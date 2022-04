Papież Franciszek wspomniał podczas modlitwy o ofiarach wypadków w polskich kopalniach

Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie, na południowej modlitwie Regina Coeli, papież Franciszek wspomniał o ofiarach wypadków, do jakich w ostatnich dniach doszło w kopalniach w Polsce.

Papież Franciszek wspomniał o ofiarach wypadków, zwracając się do 40 tysięcy osób przybyłych na południową modlitwę Regina Coeli. - Szczególnie pozdrawiam Polaków, z myślą o rodakach, którzy obchodzą Dzień Dobra, promowany przez Caritas i także myśląc o ofiarach wypadków w kopalniach - powiedział.

Wybuchy w kopalni Pniówek i wstrząs w Zofiówce

W sobotę około godziny 3.40 doszło do wstrząsu w kopalni Zofiówka , w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów. W jego rejonie było 52 pracowników, 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. Ratownicy zlokalizowali dotychczas czterech z 10 poszukiwanych górników. Dwóch wydobyto na powierzchnię, obaj nie żyją. Sześciu górników nadal nie zlokalizowano, stracono z nimi kontakt podczas wstrząsu.

Kilka dni wcześniej, w środę w nocy, w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu. W czwartek wieczorem w kopalni doszło do kolejnych wybuchów metanu.