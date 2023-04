Papież Franciszek wygłosił wielkanocne orędzie. Modlitwa o pokój dla narodu ukraińskiego i braterstwo na świecie

Zwracając się do około stu tysięcy osób z balkonu bazyliki Świętego Piotra w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież Franciszek powiedział w słowach modlitwy do Jezusa: "Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze do pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym. Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich, spraw, aby jeńcy mogli zdrowi i cało powrócić do swoich rodzin".