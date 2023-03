Na co choruje papież Franciszek? Jeden mit krąży od lat

czytaj dalej

Czwartek jest 400. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Pułkownik Jewhen Meżewikin, dowódca połączonej grupy taktycznej, która broni obecnie Bachmutu, ocenił w rozmowie z amerykańskim dziennikiem "The New York Times", że walki o to miasto mogą stać się punktem zwrotnym w wojnie z Rosją. Meżewikin wyraził przekonanie, że jeśli ukraińskie siły będą nadal odnosić postępy, to bitwa o Bachmut zatrzyma ostatnią rosyjską ofensywę i przygotuje Ukraińców do zadania niszczycielskiego ciosu. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.