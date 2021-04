Papież Franciszek zabrał głos z okazji obchodzonego w czwartek Dnia Ziemi. "Zerwaliśmy więzi, które łączyły nas ze Stwórcą, z innymi ludźmi i z resztą stworzenia" - to słowa papieża opublikowane na Twitterze. Zwierzchnik Kościoła katolickiego zaapelował o "uzdrowienie" tych więzi.

"Musimy uzdrowić te zniszczone relacje, które są niezbędne do utrzymania siebie i całej tkanki życia" - dodał Franciszek we wpisie na profilu Pontifex, redagowanym w dziewięciu językach, także po polsku.

"W coraz większej liczbie miejsc na Ziemi już teraz nie da się żyć"

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Polska Akcja Humanitarna zwraca uwagę , że w wyniku zmian klimatu miliony ludzi musi uciekać ze swoich domów. "Do 2050 roku aż miliard osób może mieszkać na terenach, które nie będą przygotowane na konsekwencje katastrofy klimatycznej" - ostrzega PAH.

"W coraz większej liczbie miejsc na Ziemi już teraz nie da się żyć. Światu grozi przez to największa migracja w historii" - zaznacza organizacja. - Powody ucieczek są bardzo złożone, ale według szacunków Czerwonego Krzyża już teraz na świecie 108 milionów ludzi rocznie wymaga pomocy humanitarnej przez kryzys klimatyczny, a do końca dekady ta liczba może wzrosnąć nawet o połowę - wyjaśnia Ludwika Klejnowska z PAH.

Szczyt klimatyczny

Organizacja dwudniowego szczytu jest kolejnym krokiem Bidena w stronę międzynarodowej współpracy na rzecz walki ze zmianami klimatu. Po objęciu władzy w styczniu demokrata przywrócił też USA do paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku, z którego wycofał je jego poprzednik Donald Trump.

Oczekuje się, że Stany Zjednoczone ujawnią zaktualizowane zobowiązanie do emisji dwutlenku węgla, dzięki któremu ich emisje zostaną zmniejszone o prawie połowę do 2030 roku .Eksperci cytowani przez BBC poza USA, które ma złożyć deklarację, spodziewają się, że też inne kraje przedstawią swoje plany obniżenia emisji. Mają być to Kanada, Japonia i Korea Południowa.