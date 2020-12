Papież uznał sędziego za męczennika. Zostanie beatyfikowany

37-letni sędzia Rosario Livatino został zastrzelony 21 września 1990 roku w Agrigento na Sycylii w chwili, gdy jechał do sądu. Zamachu na niego dokonała mafijna organizacja Stidda, działająca w tym rejonie wyspy.

We wtorek Watykan ogłosił, że papież Franciszek uznał jego męczeństwo. To ważny krok na drodze do beatyfikacji.