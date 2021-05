Matka powtarzała: nie płacz, bo zabiją. Gdy tatuowali jej obozowy numer, nie płakała. Teraz ucałował ją w to miejsce papież

Do spotkania doszło w trakcie audiencji na dziedzińcu Świętego Damazego w Watykanie. Papież witał się z jej uczestnikami, rozmawiał i błogosławił.

Lidia Maksymowicz do obozu Auschwitz-Birkenau trafiła jako Luda Boczarowa – Białorusinka. Została uznana za trzyletniego wroga Trzeciej Rzeszy. Razem z matką i dziadkami. Kiedy jej ojciec z Armią Czerwoną poszedł na front, reszta rodziny ukrywała się z partyzantami w lesie. – Byłam zahartowanym dzieckiem wojny – powie później. Być może to uratowało jej życie i pozwoliło przetrwać warunki w obozie koncentracyjnym. Kiedy trafiły do więzienia w Białorusi, matka powtarzała jej: "Nie płacz, bo zabiją". Zapamiętała. Nie płakała nawet wtedy, gdy w prymitywny, bolesny sposób tatuowano jej na przedramieniu obozowy numer – 70072.