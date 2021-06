Był ofiarą pedofilii, będzie pracował w papieskiej komisji chroniącej nieletnich

"Potwierdziłem moje zobowiązanie, by dalej pomagać ocalałym z nadużyć seksualnych na całym świecie" - napisał w mediach społecznościowych Juan Carlos Cruz, ofiara księdza pedofila z Chile, pokazując zdjęcia ze swojego spotkania z papieżem. Franciszek powołał go do Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.