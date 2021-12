Papież Franciszek kończy 85 lat

Jorge Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w ubogiej dzielnicy Buenos Aires w Argentynie jako najstarszy z pięciorga dzieci w rodzinie imigrantów, którzy przybyli za chlebem z północy Włoch. Chodził do szkoły salezjanów, a potem do technikum, które ukończył z dyplomem chemika. Gdy miał 21 lat, rozpoczął studia w seminarium. Wstąpił do zakonu jezuitów; święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. W kolejnych latach ksiądz Bergoglio był mistrzem nowicjatu w seminarium, wykładał teologię, a od 1973 do 1979 roku był prowincjałem jezuitów w Argentynie.