Papież Franciszek przewodniczył liturgii Męki Pańskiej

Papież Franciszek przewodniczył wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej w bazylice św. Piotra. Wcześniej Watykan poinformował, że wieczorem z powodu zimna papieża nie będzie na drodze krzyżowej w Koloseum. Sześć dni temu wyszedł ze szpitala, gdzie trafił z zapaleniem oskrzeli.

Franciszek przybył do bazyliki św. Piotra na wózku. Następnie dłuższą chwilę modlił się przed ołtarzem.

Papież Franciszek Reuters

W czasie nabożeństwa w bazylice homilię głosił nie papież, a tak jak od czasów pontyfikatu Jana Pawła II kaznodzieja Domu Papieskiego, którym jest aktualnie 88-letni kardynał Raniero Cantalamessa.

W kazaniu 88-letni zakonnik mówił o tym, że od półtora wieku w "zlaicyzowanym świecie zachodnim" głoszona jest "inna śmierć Boga", "ideologiczna, a nie historyczna" - ocenił.

Przywołał słowa z tekstu Nietzschego: "Gdzie się podział Bóg? Zabiliśmy go - wy i ja".

- Najwyraźniej na miejscu Boga nie stawia się nicości, lecz człowieka, a dokładniej "nadczłowieka" lub też "ostatniego człowieka". O tym nowym człowieku trzeba teraz powiedzieć - z poczuciem zadowolenia i dumy, a nie współczucia: "Ecce homo" - oto prawdziwy człowiek - mówił kaznodzieja. Ostrzegł zarazem: - Nie omieszkamy jednak zdać sobie sprawy, że człowiek pozostawiony sam sobie jest niczym.

Papież Franciszek PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Kardynał Cantalamessa zwrócił też uwagę na to, że "w intelektualnych kręgach postmodernistycznego Zachodu" oddycha się atmosferą, której "wspólnym mianownikiem" jest "całkowity relatywizm w każdej dziedzinie: etyce, języku, filozofii, sztuce i, oczywiście, religii".

- Nic już nie jest stałe, wszystko jest płynne, lub wręcz wyparowujące. W czasach romantyzmu pławiliśmy się w melancholii, dziś w nihilizmie - powiedział kardynał Cantalamessa. Podkreślił, że przed tym nihilizmem trzeba uchronić wierzących i nazwał go "czarną dziurą duchowego wszechświata".

Papież Franciszek nie weźmie udziału w drodze krzyżowej

Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało wcześniej, że Franciszek z powodu niskich temperatur panujących w Rzymie nie będzie brał udziału w wieczornej drodze krzyżowej, która odbywa się w Koloseum. Będzie ją obserwował z Domu Świętej Marty w Watykanie, gdzie mieszka.

Potwierdziły się zatem przypuszczenia watykanistów, że może zapaść taka decyzja, biorąc pod uwagę to, że 86-letni Franciszek wraca do zdrowia po hospitalizacji i nadal w czwartek kasłał. Papież został 1 kwietnia wypisany ze szpitala, gdzie przebywał z powodu zapalenia oskrzeli.

Watykan nie ogłosił jednak żadnych zmian w pozostałej części papieskiego harmonogramu Wielkiego Tygodnia. Ma on przewodniczyć uroczystościom w sobotę wieczorem w bazylice św. Piotra, a w Niedzielę Wielkanocną ma wygłosić swoje, przypadające dwa razy do roku, błogosławieństwo "Urbi et Orbi" (miastu i światu) z balkonu bazyliki św. Piotra.

Papież Franciszek PAP/EPA - Ettore Ferrari

Franciszek nie będzie przewodniczył drodze krzyżowej w Koloseum po raz pierwszy od początku swojego pontyfikatu. Ostatnim papieżem, który opuścił nabożeństwo drogi krzyżowej, był Jan Paweł II. Zły stan zdrowia uniemożliwił mu opuszczenie Watykanu w ostatnich tygodniach życia w 2005 roku.

Nabożeństwo drogi krzyżowej w Koloseum rozpocznie się o godz. 21.15.

"Słowami pokoju w świecie pełnym wojny"

Watykan opublikował tekst rozważań towarzyszących drodze krzyżowej w Koloseum. Rozważania nazwano "Słowami pokoju w świecie pełnym wojny". Przy jednej ze stacji połączono słowa młodych osób z Ukrainy i Rosji. Inne stacje to z kolei opis cierpień mieszkańców różnych części świata, w tym migrantów i uchodźców.

W modlitwie wstępnej drogi krzyżowej znajdują się następujące słowa: "Panie Jezu, przy Twoim narodzeniu aniołowie w niebie ogłosili: 'Na ziemi pokój ludziom'. Teraz nasze modlitwy wznoszą się do nieba, aby ściągnąć pokój na ziemię, najgłębsze pragnienie istot ludzkich wszystkich czasów".

"Modlimy się, błagając o ten pokój, który nam powierzyłeś, a którego nie jesteśmy w stanie ustrzec. Jezu, z krzyża obejmij cały świat: przebacz nam nasze błędy, uzdrów nasze serca, daj nam swój pokój" - brzmi pierwsza modlitwa drogi krzyżowej.

Przy pierwszej stacji zabrzmią słowa pokoju z Ziemi Świętej: "Przemoc wydaje się być naszym jedynym językiem. Mechanizm wzajemnego odwetu jest nieustannie podsycany przez własny ból, który często staje się jedynym kryterium osądu. Sprawiedliwość i przebaczenie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Żyjemy razem, nie uznając się nawzajem, odrzucając swoje istnienie, potępiając się wzajemnie, w niekończącym się i coraz bardziej brutalnym błędnym kole".

"Chrystus zaprasza nas, abyśmy nie posługiwali się miarą Piłata i tłumu, ale abyśmy uznali cierpienie drugiego, abyśmy wprowadzili do dialogu sprawiedliwość i przebaczenie, abyśmy pragnęli zbawienia dla wszystkich" - podkreślono.

Przedstawione też zostaną doświadczenia migranta z Afryki zachodniej, który opowiada, jak przemierzał pustynię i dotarł do Libii, gdzie został zamknięty w ośrodku odosobnienia; "najgorszym miejscu na świecie". Po kilku próbach dotarł na Maltę. Wyznał: "każdej nocy pytałem Boga, dlaczego: dlaczego ludzie tacy jak my mają być uważani za wrogów? Tak wielu ludzi uciekających przed wojną nosi krzyże podobne do mojego".

Młodzi mieszkańcy Ameryki Środkowej napisali o "spirali handlu narkotykami, przemocy, uzależnienia i wyzysku ludzi" oraz "bezkarności tych, którzy oszukują, porywają i zabijają". Kobieta z Ameryki Południowej opisała swoje przeżycia, gdy razem z małą córką została ranna w wyniku wybuchu ładunku podłożonego przez partyzantów.

Zabrzmią także słowa zakonnika z Półwyspu Bałkańskiego, który był więziony i torturowany, oraz nastolatków z Afryki Północnej przebywających w obozie dla uchodźców.

"Słowa pokoju od młodych z Ukrainy i z Rosji"

Rozważania przy dziesiątej stacji stacji - "Jezus z szat obnażony" przedstawiono jako "słowa pokoju od młodych z Ukrainy i z Rosji".

Są one następujące: "W zeszłym roku tata i mama zabrali mnie i mojego młodszego brata do Włoch, gdzie od ponad 20 lat pracuje nasza babcia. Wyjechaliśmy z Mariupola w nocy. Na granicy żołnierze zatrzymali mojego ojca i powiedzieli mu, że musi zostać na Ukrainie, żeby walczyć. Dalej jechaliśmy autobusem jeszcze przez dwa dni".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Papież Franciszek w zakładzie karnym dla nieletnich obmył nogi dwunastu osobom

Młody Ukrainiec kontynuuje: "Po przybyciu do Włoch, byłem smutny. Czułem się odarty ze wszystkiego: zupełnie nagi. Nie znałem języka i nie miałam przyjaciół. Babcia bardzo się starała, żebym poczuł się szczęśliwy, ale ja tylko mówiłem, że chcę wrócić do domu. W końcu moja rodzina postanowiła wrócić na Ukrainę. Tutaj sytuacja nadal jest trudna, ze wszystkich stron toczy się wojna, miasto jest zniszczone. Ale w sercu wciąż mam tę pewność, o której mówiła mi babcia, gdy płakałem: 'Zobaczysz, że wszystko minie. I z pomocą dobrego Boga wróci pokój'".

Papież Franciszek modli się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej https://twitter.com/Pontifex_pl

Po tych słowach zabrzmią słowa młodego Rosjanina: "Ja natomiast jestem rosyjskim chłopcem... podczas gdy to mówię, to prawie czuję się winny, ale jednocześnie nie rozumiem dlaczego i czuję się podwójnie źle. Obdarty ze szczęścia i marzeń na przyszłość".

"Od dwóch lat widzę płaczącą babcię i mamę. List doniósł nam o śmierci mojego starszego brata, do dziś pamiętam go w dniu jego 18. urodzin, uśmiechniętego i jaśniejącego jak słońce, a wszystko to zaledwie kilka tygodni przed naszym wyjazdem w daleką podróż. Wszyscy mówili nam, że musimy być dumni, ale w domu było tylko wiele cierpienia i smutku. To samo stało się z tatą i dziadkiem, oni też wyjechali i nic więcej o nich nie wiemy" - napisał rosyjski chłopiec.

Dodał: "Ktoś z moich szkolnych kolegów, z wielkim strachem, szepnął mi do ucha, że jest wojna. Wracając do domu napisałem modlitwę: Jezu, proszę, niech na całym świecie zapanuje pokój i abyśmy wszyscy byli braćmi".

Przy jedenastej stacji swoje cierpienia opisze młody mieszkaniec Bliskiego Wschodu: "W 2012 roku grupy uzbrojonych ekstremistów napadły na naszą okolicę, zabijając ogniem z karabinów maszynowych osoby znajdujące się na balkonach i w blokach mieszkalnych. Miałem dziewięć lat. Pamiętam udrękę mojej matki i ojca. Wieczorem znajdowaliśmy się przytuleni i na modlitwie, świadomi nowej trudnej rzeczywistości, która była przed nami".

O brutalnej zbrodni popełnionej na misjonarce opowie zakonnica z Afryki wschodniej, a o doznanych torturach dziewczęta z Afryki południowej.

Końcowa modlitwa to 14 podziękowań dla Jezusa, w tym za łagodność, która pokonuje arogancję, za odwagę, z jaką objął krzyż, i za pokój, który wypływa z jego ran.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks / prpb

Źródło: PAP, Reuters