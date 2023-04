Papież Franciszek przewodniczy liturgii Męki Pańskiej

Franciszek przybył do bazyliki św. Piotra na wózku. Następnie dłuższą chwilę modlił się przed ołtarzem.

Papież Franciszek nie weźmie udziału w drodze krzyżowej

Potwierdziły się zatem przypuszczenia watykanistów, że może zapaść taka decyzja, biorąc pod uwagę to, że 86-letni Franciszek wraca do zdrowia po hospitalizacji i nadal w czwartek kasłał. Papież został 1 kwietnia wypisany ze szpitala , gdzie przebywał z powodu zapalenia oskrzeli.

Watykan nie ogłosił jednak żadnych zmian w pozostałej części papieskiego harmonogramu Wielkiego Tygodnia. Ma on przewodniczyć uroczystościom w sobotę wieczorem w bazylice św. Piotra, a w Niedzielę Wielkanocną ma wygłosić swoje, przypadające dwa razy do roku, błogosławieństwo "Urbi et Orbi" (miastu i światu) z balkonu bazyliki św. Piotra.