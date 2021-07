Franciszek ogłasza zmiany w celebrowaniu nabożeństw. Znosi postanowienie Benedykta XVI

Papież Franciszek ograniczył w piątek możliwość odprawiania nabożeństw w liturgii przedsoborowej. Msze w rycie trydenckim odprawiane są po łacinie, a kapłan stoi zwrócony twarzą do ołtarza. Decyzja Franciszka znosi postanowienie Benedykta XVI, który za czasów swego pontyfikatu zezwolił na szerokie stosowanie liturgii przedsoborowej. Zdaniem obecnej głowy Kościoła katolickiego, ryt sprzed Soboru Watykańskiego II został "wykorzystany, by zwiększyć dystans".

Decyzja papieża Franciszka i wprowadzone zmiany wraz z ograniczeniem możliwości korzystania z tak zwanej liturgii przedsoborowej – nazywanej także trydencką - zostały zawarte w dokumencie w formie motu proprio (list apostolski o charakterze dekretu wydany z inicjatywy własnej papieża) "Traditionis Custodes". Publikacji tej towarzyszy też list Franciszka do biskupów na całym świecie w sprawie liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 roku, przeprowadzonej za pontyfikatu papieża Pawła VI.

Wytyczne dla biskupów

Franciszek zdecydował, że dyspozycje w sprawie mszy przedsoborowych będą znowu wydawać biskupi. To w ich kompetencji leżeć będzie zgoda na wykorzystanie w ich diecezji Mszału Rzymskiego z 1962 roku. Msze takie odprawiać będą w wyznaczonych w tym celu kościołach księża oddelegowani przez biskupa, który musi uprzednio skonsultować się ze Stolicą Apostolską. Kapłani, którzy sprawowali do tej pory tę liturgię według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, muszą wystąpić do biskupa o zgodę na jej dalsze odprawianie.