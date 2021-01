Papież nie poprowadzi mszy. Przez atak rwy

W komunikacie przekazanym w sobotę dziennikarzom dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni napisał, że z powodu ponownego ataku rwy kulszowej papież nie odprawi mszy świętej w Niedzielę Słowa Bożego w bazylice Świętego Piotra. W jego zastępstwie uczyni to przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji arcybiskup Rino Fisichella. W południe papież zwróci się natomiast do wiernych przed modlitwą Anioł Pański z biblioteki w Pałacu Apostolskim.