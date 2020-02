Papież "postanowił odwołać oficjalne audiencje"

Papież Franciszek odwołał zapowiedziane na piątek oficjalne audiencje - ogłosił rzecznik Watykanu. To drugi dzień ograniczenia przez papieża aktywności.

W czwartek Franciszek nie wziął udziału w liturgii pokutnej dla duchowieństwa z Rzymu w bazylice świętego Jana na Lateranie. Tłumaczono to "lekką niedyspozycją" papieża.

"Jesteśmy prochem we wszechświecie"

Uroczystości Środy Popielcowej odbyły się na rzymskim Awentynie, gdzie papież poprowadził procesję z bazyliki świętego Anzelma do bazyliki św. Sabiny. Podczas środowej mszy inaugurującej Wielki Post papież apelował o wyrzeczenie się obłudy i dwulicowości. - W obliczu ogromu galaktyk i przestrzeni jesteśmy maleńcy. Jesteśmy prochem we wszechświecie. Ale jesteśmy prochem umiłowanym przez Boga - mówił biskup Rzymu.

W homilii Franciszek, nawiązując do obrzędu posypywania głów popiołem, podkreślił: pył na głowie zwraca nas ku ziemi, przypomina nam, że pochodzimy z ziemi i że do ziemi powrócimy. Oznacza to, że jesteśmy słabi, wątli, śmiertelni.