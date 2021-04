"Zastanówmy się nad tą kolejną tragedią. To moment hańby"

Wyznam wam, że jestem bardzo zasmucony - powiedział papież Franciszek odnosząc się do tragedii, do jakiej doszło na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Libii. Wcześniej francuska organizacja SOS Mediterranee podała, że w wypadku łodzi z migrantami mogło zginąć około 130 osób.

Zwracając się w niedzielę do wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na południową modlitwę Regina coeli, papież powiedział. - Wyznam wam, że jestem bardzo zasmucony z powodu tragedii, do jakiej doszło w minionych dniach na Morzu Śródziemnym. Zginęło 130 migrantów. To osoby, to ludzie, którzy przez dwa dni nadaremnie wzywali pomocy. Pomocy, która nie nadeszła.