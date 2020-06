Watykan opublikował list, jaki papież wysłał do prezydenta Kolumbii Ivana Duque Marqueza, ponieważ to w Bogocie miały odbyć się w tym roku główne obchody dnia poświęconego ochronie środowiska. Z powodu pandemii przeniesiono je do internetu. Papież podkreślił, że "nie możemy udawać, że jesteśmy zdrowi w świecie, który jest chory", a "rany zadane naszej matce Ziemi to rany, które krwawią też w nas".