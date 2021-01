"Niech będzie to czas, by budować, a nie niszczyć"

Niech będzie to rok braterskiej solidarności i pokoju dla wszystkich - powiedział w piątek papież Franciszek podczas południowej modlitwy Anioł Pański. Odmówił ją w bibliotece Pałacu Apostolskiego. Zwrócił się do wiernych po tym, gdy z powodu ataku rwy kulszowej musiał zrezygnować z przewodniczenia nieszporom w ostatnim dniu roku oraz porannej mszy w obchodzony w piątek Światowy Dzień Pokoju.

Stojąc w bibliotece Franciszek apelował o to, by złagodzić nienawiść oraz podziały i by był to czas, w którym wszyscy będą czuli się jak bracia. "Niech będzie to czas na to, by budować, a nie niszczyć, by troszczyć się o siebie nawzajem" i o środowisko naturalne - mówił. Zwrócił uwagę na hasło tegorocznego, 54. Światowego Dnia Pokoju: "Kultura troski jako droga pokoju".

- Bolesne wydarzenia, które naznaczyły drogę ludzkości w minionym roku, zwłaszcza pandemia, nauczają nas, jak konieczne jest zainteresowanie się problemami innych i dzielenie z nimi ich niepokojów. Taka postawa stanowi drogę prowadzącą do pokoju, gdyż sprzyja budowie społeczeństwa opartego na relacjach braterstwa - wskazał papież. Mówił, że każdy jest wezwany do tego, by "realizować pokój codziennie i w każdym środowisku trzymając za dłoń brata, który potrzebuje słowa pocieszenia, gestu czułości, solidarnej pomocy". Jak stwierdził, jest to zadanie dla wszystkich.

- Pokój można zbudować, jeśli zaczniemy żyć w pokoju z samym sobą i z naszymi bliskimi usuwając przeszkody uniemożliwiające zatroszczenie się o tych, którzy są w potrzebie i w ubóstwie - oświadczył Franciszek.

Papież Franciszek w bibliotece Pałacu Apostolskiego VATICAN MEDIA/EPA/PAP

"Cenny dar pokoju"

Wzywał, by rozwijać "mentalność i kulturę troskliwości" i pokonać dominującą obojętność, odrzucanie i rywalizację. - Pokój to nie tylko brak wojny, ale życie bogate w sens, nakierowane i przeżywane w duchu realizacji osobistej i braterskiego dzielenia z innymi. Wtedy pokój tak bardzo upragniony i wystawiony na niebezpieczeństwo przez przemoc, egoizm i zło staje się możliwy i do zrealizowania - oświadczył papież. Modlił się o "cenny dar pokoju".

- Moim pragnieniem jest to, by rządził pokój w sercach ludzi w rodzinach, w miejscach pracy i czasu wolnego, we wspólnotach i w narodach - powiedział Franciszek. Życzył wszystkim pokoju i spokoju w nowym roku. - Niech będzie to rok braterskiej solidarności i pokoju dla wszystkich, rok pełen ufnego oczekiwania i nadziei - podkreślił.

Wyraził ból z powodu zaostrzenia się sytuacji w Jemenie, gdzie w środę doszło do ataku terrorystycznego na lotnisku w Adenie, wkrótce po lądowaniu samolotu, na którego pokładzie znajdowali się członkowie nowego rządu kraju. Zginęło ponad 20 osób. - Pomyślmy o dzieciach z Jemenu; bez lekarstw, bez edukacji, głodnych - dodał papież i wezwał do modlitwy w ich intencji.

Papież Franciszek zaapelował o zapewnienie wszystkim dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 Reuters

Odczytana homilia

Papież zwrócił się do wiernych po tym, gdy z powodu bolesnego ataku rwy kulszowej musiał zrezygnować z przewodniczenia nieszporom w ostatnim dniu roku oraz porannej mszy w obchodzony w piątek Światowy Dzień Pokoju. W zastępstwie Franciszka mszę w bazylice Świętego Piotra odprawił w obchodzony przez Kościół Światowy Dzień Pokoju watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

W odczytanej przez Parolina homilii papież podkreślił, nawiązując do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi: "Czyniąc miejsce dla Maryi, zostajemy pobłogosławieni, ale również uczymy się błogosławić. Matka Boża uczy bowiem, że błogosławieństwo otrzymujemy po to, aby je dawać innym".

- Również my jesteśmy powołani do błogosławienia, do dobrego mówienia w imię Boga. Świat jest poważnie zanieczyszczony mówieniem zła i złym myśleniem o innych, o społeczeństwie, o sobie samym - zauważył Franciszek. Jak stwierdził, "przeklinanie, wypowiadanie zła deprawuje, powoduje spustoszenie we wszystkim, podczas gdy błogosławieństwo odradza, daje siłę, by rozpoczynać na nowo".

Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

"Cierpliwie tkać wątki życia"

Papież zwrócił uwagę na "cierpliwą konkretność", jaka według niego wyróżnia kobiety. - My, mężczyźni często jesteśmy oderwani od rzeczywistości i chcemy czegoś natychmiast. Kobiety są konkretne i wiedzą, jak cierpliwie tkać wątki życia. Ileż kobiet, ile matek w ten sposób rodzi i odradza życie, dając światu przyszłość - dodał.

- Nie jesteśmy na świecie, by umierać, lecz aby rodzić życie. Święta Boża Rodzicielka uczy nas, że pierwszym krokiem, aby tchnąć życie w to, co nas otacza, jest umiłowanie tego w nas samych - wskazał.

Według Franciszka szczególnie ważna obecnie jest troska o innych, o świat, o środowisko naturalne. - Nie ma sensu poznawanie wielu osób i spraw, jeśli o nie się nie zatroszczymy. W tym roku, mając nadzieję na odrodzenie i nowe lekarstwa, nie zaniedbujmy troski; ponieważ, oprócz szczepionki dla organizmu, potrzebujemy także szczepionki dla serca: jest to troskliwość - zaznaczył.

Papież apelował o to, by znajdować czas dla innych. - Czas jest bogactwem, które mamy wszyscy, ale o które jesteśmy zazdrośni, ponieważ chcemy go używać tylko dla nas. Trzeba prosić o łaskę, aby znaleźć czas dla Boga i dla bliźniego: dla samotnego, dla cierpiącego, dla tego, kto potrzebuje wysłuchania i troski - wyjaśnił. - Jeśli znajdziemy czas, aby dać go w darze, będziemy zdumieni i szczęśliwi, jak pasterze - dodał.

Autor:tas/b

Źródło: PAP