Papież Franciszek nie weźmie udziału w drodze krzyżowej

Potwierdziły się zatem przypuszczenia watykanistów, że może zapaść taka decyzja, biorąc pod uwagę to, że 86-letni Franciszek wraca do zdrowia po hospitalizacji i nadal w czwartek kasłał. Papież został 1 kwietnia wypisany ze szpitala , gdzie przebywał z powodu zapalenia oskrzeli.

Tematem przewodnim rozważań będzie "trzecia wojna światowa w kawałkach"

"W zeszłym roku - napisał ukraiński chłopiec - tata i mama postanowili zabrać mnie i mojego młodszego brata do Włoch, gdzie nasza babcia pracuje od ponad 20 lat. Wyjechaliśmy nocą z Mariupola. Na granicy żołnierze zablokowali mojego ojca i powiedzieli mu, że musi zostać na Ukrainie i walczyć. My jechaliśmy autokarem przez dwa dni. Kiedy przyjechaliśmy do Włoch, byłem smutny".