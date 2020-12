"Sensem dramatu, jakim jest pandemia, jest wywoływanie gestów bliskości, troski, solidarności"

Po raz pierwszy od lat Franciszek, który w tym miesiącu skończył 84 lata, musiał opuścić papieskie wydarzenie ze względów zdrowotnych. Papież cierpi na rwę kulszową, chorobę powodującą ból promieniujący od dolnej części pleców wzdłuż nerwu kulszowego do dolnej części ciała.

"Nie powinniśmy spieszyć się z udzieleniem odpowiedzi"

"Czasem ktoś pyta: jaki jest sens takiego dramatu"­ - zauważył. "Nie powinniśmy spieszyć się z udzieleniem odpowiedzi na takie pytanie. Na nasze najbardziej zaniepokojone 'dlaczego?' nawet Bóg nie odpowiada, odwołując się do nadrzędnych racji" - zaznaczył Franciszek.

"Bóg jest Ojcem, odwiecznym Ojcem, a jeśli jego syn stał się człowiekiem, to z powodu ogromnego współczucia serca Ojca. Bóg jest pasterzem, a który pasterz pozwoliłby, żeby zagubiła się chociaż jedna owca, myśląc, że tymczasem zostało mu wiele innych? Nie, ten cyniczny i bezlitosny bóg nie istnieje" - wyjaśnił papież. Jak wskazał, "to nie jest Bóg, którego chwalimy i wysławiamy jako Pana".

"Pracownicy ochrony zdrowia są zawsze obecni w naszych modlitwach"

Zdaniem papieża należy dziękować Bogu za dobre rzeczy, które wydarzyły się podczas lockdownu. "Jest wiele osób, które bez wrzawy starały się sprawić, by ciężar tej próby był bardziej do zniesienia. Swoim codziennym zaangażowaniem, ożywianym miłością do bliźniego, wypełniały słowa hymnu 'Te Deum: 'Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie. I wysławiamy imię Twe na wieki'" - napisał papież w homilii.