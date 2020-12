Papież dotrzymał tradycji mimo pandemii. O świcie przed figurą Matki Bożej ku zaskoczeniu strażaków

Z okazji obchodzonej we wtorek uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież Franciszek dotrzymał tradycji i mimo wcześniejszych komunikatów pojechał na rzymski Plac Hiszpański. Z powodu pandemii papież modlił się tam sam, a nie jak co roku po południu z tysiącami wiernych. Towarzyszyli mu jedynie strażacy.

Papież Franciszek przybył jednak na plac wcześnie rano, ku zaskoczeniu strażaków, którzy przygotowywali się do transportu na szczyt stojącej tam figury Niepokalanej, by nałożyć koronę z kwiatów. To oni również pierwsi poinformowali o nieoczekiwanej wizycie papieża w mediach społecznościowych.

Papież apeluje o przestrzeganie przepisów sanitarnych

W południe podczas modlitwy Anioł Pański, Franciszek zwrócił się do wiernych przybyłych w świąteczny we Włoszech dzień na plac Świętego Piotra: "Jak wiecie dzisiaj po południu nie będzie miał miejsca tradycyjny hołd dla Niepokalanej na Placu Hiszpańskim po to, by uniknąć ryzyka zgromadzeń, co nakazały władze cywilne, których musimy się słuchać". Zaapelował o przestrzeganie przepisów sanitarnych.