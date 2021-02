Historyczna decyzja papieża. Pierwsza kobieta z prawem do głosowania na synodzie

Papież Franciszek pierwszy raz w historii Kościoła mianował kobietę podsekretarzem Synodu Biskupów. Nominację tę otrzymała siostra Nathalie Becquart, ksawerianka z Francji. Będzie miała prawo do głosowania na synodzie. Kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów, stwierdził, że poprzez nominację siostry Becquart "zostały otwarte drzwi" do zwiększenia roli kobiet we współczesnym Kościele.