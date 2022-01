Papież Franciszek ma stan zapalny więzadła w kolanie

- Mam problem z prawą nogą, zapalenie więzadła w kolanie - wyjaśnił i zapewnił, że to przejściowa dolegliwość. - Mówią, że to przydarza się tylko starcom. Nie wiem, dlaczego i mnie to spotkało - zażartował 85-letni Franciszek, który wybrał następnie dłuższą drogę, by móc pozdrowić wiernych.