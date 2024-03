Na konklawe w 2005 roku otrzymałem 40 głosów na 115 w Kaplicy Sykstyńskiej. Wystarczyły, by zablokować kandydaturę kardynała Josepha Ratzingera - ujawnił papież Franciszek w wywiadzie, który ukaże się w książce "Następca". Jak powiedział, "wykorzystali mnie, ale już myśleli o tym, by zaproponować innego kardynała".

- Powiem jedną rzecz. Kardynałowie przysięgają, że nie ujawnią tego, co dzieje się na konklawe, ale papieże mają licencję, by opowiedzieć - mówił Franciszek. Opowiedział kulisy konklawe w 2005 roku po śmierci Jana Pawła II.

- Stało się tak, że otrzymałem 40 głosów na 115 w Kaplicy Sykstyńskiej. Wystarczyły, by zablokować kandydaturę kardynała Josepha Ratzingera, bo gdyby dalej na mnie głosowali, nie zdołałby uzyskać dwóch trzecich głosów, by wybrano go na papieża - opowiadał obecny papież.