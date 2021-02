Papież apeluje w sprawie szczepionek

Odnosząc się do kryzysu epidemicznego oświadczył, że "niezbędne jest to, aby ci, którzy sprawują odpowiedzialność polityczną i rządową, zaangażowali się na rzecz powszechnego dostępu do podstawowej opieki medycznej". Franciszek wskazał na konieczność stworzenia lokalnych punktów medycznych i placówek odpowiadających realnym potrzebom ludności oraz zapewnienia dostępu do kuracji i lekarstw. Na tym polu nie może, jak mówił, rządzić "logika zysku".