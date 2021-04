Franciszek: pandemia przypomniała nam ponownie, że nikt nie uratuje się sam

Prawa rynku nie mogą górować nad "prawem miłości i zdrowia wszystkich" - napisał w liście do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego papież Franciszek. Zaapelował o "solidarność szczepionkową".

W przesłaniu opublikowanym w czwartek w Watykanie papież podkreślił: "Powtarzam tu mój apel do rządzących, do firm i międzynarodowych instytucji o współpracę na rzecz tego, by zapewnić szczepionki (przeciw koronawirusowi) wszystkim, zwłaszcza najsłabszym i potrzebującym".