Papież Franciszek: trzeba położyć kres odsyłaniu migrantów do niebezpiecznych krajów

W czasie niedzielnej modlitwy w Watykanie papież Franciszek zaapelował o położenie kresu praktyce odsyłania migrantów do krajów pochodzenia, które nie są bezpieczne. Zapewnił o swej bliskości z migrantami w Libii, poddanymi - jak mówił - "nieludzkiej przemocy".

Zwracając się do wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież wyraził "bliskość z tysiącami migrantów, uchodźców i innych potrzebujących ochrony w Libii". - Nigdy o was nie zapomnę. Zawsze słyszę wasze wołanie i modlę się za was. Wiele z tych mężczyzn, kobiet i dzieci poddawanych jest nieludzkiej przemocy. Po raz kolejny proszę wspólnotę międzynarodową, aby dotrzymała obietnic i poszukiwała wspólnych, konkretnych i trwałych rozwiązań dla zarządzania ruchami migracyjnymi w Libii i w całym basenie Morza Śródziemnego - wezwał Franciszek.