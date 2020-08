Papież apeluje o dialog i odrzucenie przemocy na Białorusi

Zwracając się do wiernych po odmówieniu południowej modlitwy, papież powiedział: "Moją myśl kieruję ku drogiej Białorusi. Śledzę z uwagą sytuację powyborczą w tym kraju i apeluję o dialog, o odrzucenie przemocy i poszanowanie sprawiedliwości oraz prawa".

Papież zapewnił też, że modli się za Liban, gdzie 4 sierpnia doszło do eksplozji w Bejrucie , a także za "inne dramatyczne sytuacje na świecie, które wywołują cierpienie ludzi".

Papież odniósł się do sytuacji na Białorusi

Papież o wakacjach w dobie pandemii COVID-19

Nawiązał następnie do trwających wakacji w dobie pandemii. - Są to dni wakacji. Niech będą one czasem wzmocnienia ciała, ale także ducha dzięki chwilom poświęconym modlitwie, ciszy i kojącemu kontaktowi z pięknym natury, darem Boga- mówił.