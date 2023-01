Papież apeluje o natychmiastowe zakończenie "bezsensownego konfliktu" w Ukrainie

czytaj dalej

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva oświadczył, że spiskowcy, którzy promowali niszczenie własności publicznej w Brasilii, zostaną zidentyfikowani i ukarani. Przywódca poinformował również, że "udał się do pałacu prezydenckiego i do budynku Sądu Najwyższego". Wcześniej do budynków rządowych wdarli się zwolennicy byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.