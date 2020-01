Papież mówi o "ciężkiej próbie" dla Iraku i "zasłonie milczenia" wokół Syrii

Wzrost napięcia między Iranem i USA stanowi ryzyko wystawienia na ciężką próbę procesu odbudowy Iraku i ryzyko konfliktu na szerszą skalę - ostrzegł papież Franciszek. Zaapelował do wszystkich stron o samokontrolę i poszanowanie prawa międzynarodowego.

Franciszek, zwracając się w czwartek podczas tradycyjnego spotkania noworocznego do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, powiedział, że szczególnie niepokojące są sygnały, które docierają z całego Bliskiego Wschodu "w następstwie wzrostu napięcia pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi".

- Stanowią one ryzyko wystawienia na ciężką próbę powolnego procesu odbudowy Iraku, jak też ryzyko tworzenia podstaw do konfliktu na szerszą skalę, któremu wszyscy chcielibyśmy zapobiec - dodał.

Wyraził uznanie dla młodych ludzi, którzy podjęli starania, by - jak stwierdził - "uwrażliwić przywódców politycznych na kwestię zmian klimatycznych".

- Troska o nasz wspólny dom musi być troską wszystkich, a nie przedmiotem konfrontacji ideologicznej między różnymi wizjami rzeczywistości, a tym bardziej nie między pokoleniami - ocenił papież. Mówił, że nie można troski o Ziemię "lekceważyć ani sprowadzać do problematyki elitarnej". Apelował o zjednoczenie "całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju".

Podsumowując miniony rok, Franciszek odnotował działania na rzecz zwalczania pedofilii. - Niestety dobrze wiemy - zaznaczył - że niemało dorosłych, w tym różnych duchownych, było odpowiedzialnych za bardzo poważne przestępstwa przeciwko godności osób młodych, dzieci i małoletnich, naruszające ich niewinność i intymność. Są to przestępstwa, które obrażają Boga, powodują u ofiar urazy fizyczne, psychiczne i duchowe oraz szkodzą życiu całych wspólnot - powiedział.

Papież przywołał swe spotkanie z episkopatami z całego świata i podkreślił: - Stolica Apostolska ponawia swoje wysiłki, by zostały naświetlone popełnione nadużycia i zapewniona ochrona małoletnich poprzez szeroki zakres norm umożliwiających rozpatrywanie tych spraw w kontekście prawa kanonicznego i poprzez współpracę z władzami cywilnymi na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

- W obliczu tak poważnych krzywd jeszcze bardziej pilne jest to, aby dorośli nie rezygnowali z przynależnego im zadania wychowawczego, a raczej podejmowali to działanie z większą gorliwością, aby doprowadzić młodych do dojrzałości duchowej, ludzkiej i społecznej - oświadczył Franciszek.