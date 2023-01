Orszak w święto Trzech Króli w Watykanie. Oryginalne stroje, muzycy i kolorowe chorągwie przyciągnęły tłumy

Kilkadziesiąt tysięcy osób wypełniło w piątek watykański plac Świętego Piotra i prowadzącą do niego ulicę via della Conciliazione. Turyści i wierni przyszli tam by podziwiać tradycyjny, folklorystyczny orszak Viva La Befana, organizowany w Watykanie w święto Trzech Króli. Wysłuchali także modlitwy papieża Franciszka.