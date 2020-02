Przez krytyków nazywany "papieżem Hitlera". Watykan odtajni archiwum jego pontyfikatu

Watykan udostępni historykom archiwa pontyfikatu Piusa XII - papieża czasów II wojny światowej. Odtajnione zostaną materiały z lat 1939 - 1958. 16 milionów stron dokumentów podzielono na 121 sekcji tematycznych. To kulisy pontyfikatu, który do dzisiaj budzi kontrowersje.

Kontrowersje wokół papieża i przerwana beatyfikacja

- Przeciwnicy Piusa XII zarzucają mu, wręcz mówią, że to był papież Hitlera, że publicznie nie piętnował zagłady Żydów – mówi historyk i teolog Jarosław Makowski. Pius XII podpisał konkordat z Trzecią Rzeszą i nigdy oficjalnie nie potępił Holokaustu. Dla jego obrońców to milczenie było świadomym działaniem.

- Obawiał się, że oficjalnie potępienie Trzeciej Rzeszy za Holokaust przyspieszy kolejne eksterminacje Żydów w poszczególnych krajach – przekonuje historyk i watykanista, prof. Arkadiusz Stempin. Wielu uważa Pisua XII za genialnego dyplomatę, dzięki któremu wojnę przeżyły setki tysięcy Żydów. - Działał zakulisowo. Zatrudniał Żydów w grotach watykańskich do prac archeologicznych, pod powierzchnią ziemi – dodaje prof. Stempin. W 1965 roku, siedem lat po śmierci, ruszył proces beatyfikacyjny Piusa XII. Papież Benedykt XVI przerwał go w 2007 roku. Powodem były kontrowersje wokół 260. głowy Kościoła Katolickiego. Od tamtej pory beatyfikacyjna ścieżka nie została wznowiona. O odtajnienie archiwów, które rozwiałyby wątpliwości, od lat apelowały organizacje żydowskie. Już wiadomo, że część materiałów to dokumentacja potwierdzająca charytatywną działalność papieża. Dostęp do tajnych akt dostanie każdy historyk, który o to poprosi.