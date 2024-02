Obrażał papieża w kampanii wyborczej. Prezydent podszedł do Franciszka i go mocno przytulił

Prezydent Argentyny Javier Milei w niedzielę po mszy kanonizacyjnej w bazylice Świętego Piotra w Watykanie podszedł do siedzącego na wózku papieża Franciszka, podał mu rękę, zamienił kilka słów, a następnie objął go mocno przytulając się do niego. W niedawnej kampanii wyborczej Milei obrażał papieża, a potem przeprosił go za obelgi.

W niedzielę w bazylice Świętego Piotra w Watykanie odbyła się msza kanonizacyjna Marii Antonii od św. Józefa. Na mszy obecny był prezydent Argentyny Javier Milei, który objął urząd 10 grudnia ubiegłego roku.

Media publikują zdjęcia Mileia, który po zakończeniu mszy podszedł do siedzącego już na wózku papieża, podał mu rękę, zamienił kilka słów, a następnie objął mocno swojego rodaka przytulając się do niego. Zwraca się uwagę na znaczenie tego gestu po tym, gdy w kampanii wyborczej Milei obrażał papieża, a potem przeprosił go za obelgi.

Prezydent Argentyny zostanie przyjęty przez niego na audiencji w poniedziałek. Oczekuje się, że ponowi zaproszenie dla Franciszka, by przyjechał do ojczyzny. Nie był tam od swego wyboru w 2013 roku. Papież powiedział, że taka podróż jest obecnie rozważana i mogłoby do niej dojść w drugiej połowie roku.

Papież kanonizował pierwszą Argentynkę

Kanonizowana przez papieża Franciszka Maria Antonina od św. Józefa, zwana Mamą Antulą, jest pierwszą w historii Argentynką uznaną za świętą przez Kościół katolicki.

Apostołka rekolekcji ignacjańskich María Antonia de Paz y Figueroa urodziła się w 1730 roku w argentyńskim mieście Santiago del Estero. Gdy miała 15 lat wybrała czarną szatę i imię María Antonia de San Jose. Ewangelizując przeszła pięć tysięcy kilometrów. Założyła dom rekolekcyjny w Buenos Aires. Zmarła w tym mieście w 1799 roku.

Papież kanonizował pierwszą Argentynkę PAP/EPA/CLAUDIO PERI

Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1905 roku, ale przerwany został z powodu dwóch wojen światowych. Prace wznowiono w 1999 roku za pontyfikatu św. Jana Pawła II. Jego następca, Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót Mamy Antuli. Papież Franciszek w 2016 roku zatwierdzając dekret o cudzie za jej wstawiennictwem otworzył drogę do jej beatyfikacji, która odbyła się wkrótce potem w Argentynie.

W październiku zeszłego roku Franciszek podpisał dekret umożliwiający jej kanonizację.

