"Możliwości udzielenia gościny są większe". Watykańscy kardynałowie apelują o przyjęcie uchodźców

Trzech watykańskich kardynałów, wśród nich Polak Konrad Krajewski, zaapelowało do episkopatów wszystkich państw Unii Europejskiej o przyjęcie uchodźców przebywających w obozach na greckiej wyspie Lesbos. - Doświadczenia w niektórych krajach pokazały, że możliwości udzielenia gościny są większe, niż się spodziewano - napisali autorzy listu.

O liście, wystosowanym przez papieskiego jałmużnika Konrada Krajewskiego, kardynała Michaela Czerny’ego z watykańskiej dykasterii do spraw Integralnego Rozwoju Człowieka i kardynała Jean-Claude’a Hollericha, przewodniczącego Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, poinformował w czwartek oficjalny portal Stolicy Apostolskiej Vatican News.

W przesłaniu purpuraci przypominają słowa papieża Franciszka z 2015 roku, gdy zaapelował do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i sanktuariów w całej Europie o to, by przyjęły przynajmniej jedną rodzinę uchodźców, wyrażając w konkretny sposób przesłanie Ewangelii.