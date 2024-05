Papież Franciszek zatwierdził dekret o uznaniu cudu, otwierający drogę do kanonizacji błogosławionego włoskiego licealisty Carlo Acutisa. Zmarły w 2006 roku w wieku 15 lat Acutis został beatyfikowany cztery lata temu.

Papież Franciszek upoważnił Dykasterię Do Spraw Kanonizacyjnych (nazywaną również Dykasterią Do Spraw Świętych) do ogłoszenia dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem błogosławionego Carlo Acutisa - poinformował w czwartek Watykan. Przypisany błogosławionemu cud dotyczy uzdrowienia studentki uniwersytetu we Florencji, która doznała poważnego urazu głowy - przekazał portal BBC. Uznanie cudu, do którego doszło już po beatyfikacji, otwiera zgodnie z prawem kanonicznym drogę do uznania zmarłego nastolatka świętym - czyli jego kanonizacji. Jej data nie jest jednak znana.

"Boży influencer" świętym? Kim był Carlo Acutis

Jak podała agencja Reutera, Acutis wykorzystywał swoje umiejętności obsługi komputera do szerzenia wiary katolickiej, co "otworzyło mu drogę do zostania pierwszym świętym pokolenia milenialsów", czyli osób urodzonych między 1980 a 1995 rokiem.

Carlo Acutis urodził się w 1991 roku w Londynie, jednak dorastał i większość życia spędził w Mediolanie. Od dzieciństwa był bardzo pobożny. Wpływ na jego głęboką religijność mogła mieć między innymi jego pochodząca z Polski niania. W 2016 roku jego matka, Antonia opowiadała dziennikowi "Corriere della Sera", że w wieku Carlo 7 lat zdał egzamin, dzięki czemu trzy lata wcześniej niż inne dzieci został dopuszczony do pierwszej komunii. Rok później dostał pierwszy komputer, który postanowił wykorzystywać do szerzenia wiary i informacji o życiu Kościoła. Za pośrednictwem internetu opowiadał o cudach eucharystycznych. "Eucharystia to moja autostrada do nieba" - powtarzał.

"Jako 10-latek pisał już algorytmy i projektował strony internetowe i winiety dla gazet. Natomiast w wieku 11 lat rozpoczął trwającą 2,5 roku pracę nad internetowym spisem cudów eucharystycznych na świecie. Przygotowana przez niego prezentacja obejmuje 146 tablic" - przypomniała Archidiecezja Warszawska na swojej stronie w czwartek.

Carlo Acutis Maurizio Maule/Fotogramma/IPA/ABACA

Gdy Acutis miał 15 lat, zdiagnozowano u niego nieuleczalną, ostrą postać białaczki. Jak donosiły media, kiedy leżał w szpitalu, mówił najbliższym, że swoje cierpienie ofiarowuje za papieża i Kościół. Zmarł 12 października 2006 roku w Monzie. Na dwa miesiące przed śmiercią miał nagrać wideo, w którym - ku zdumieniu rodziców, którzy odkryli je dopiero później - stwierdził, że "jest gotowy by umrzeć". Poprosił także o to, by pochowano go w Asyżu. Tak też zrobiono.

Proces beatyfikacyjny 15-latka

Carlo Acutis jest określany przez włoskie media jako "boży influencer" czy "błogosławiony w bluzie i dżinsach". Błogosławionym został w 2020 roku, siedem lat po tym, jak w archidiecezji mediolańskiej ruszył jego proces beatyfikacyjny. Nim został sfinalizowany, papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót zmarłego 15-latka, a następnie zaaprobował cud uzdrowienia za jego wstawiennictwem - jak podaje Archidiecezja Warszawska w sposób niewytłumaczalny dla medycyny zostało uzdrowione brazylijskie dziecko.

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej, 22 maja 2024 r. PAP/EPA/Alessandro Di Meo

Franciszek zacytował Acutisa w jednym ze swoich listów do młodzieży: "Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie". Błogosławiony był patronem ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. "Carlo, komputerowy geniusz, uczynił ze swojego komputera narzędzie w służbie Bogu, a z internetu ewangelizacji, szerząc swoją miłość do Świętej Eucharystii" - czytamy na stronie ŚDM.

