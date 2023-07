Parolin: aby na Ukrainie zapanował pokój trzeba uznać wzajemne prawa i obustronne obowiązki

W wywiadzie dla telewizji RAI watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin mówił między innymi o misji wysłannika papieża do spraw Ukrainy kardynała Matteo Zuppiego, który pod koniec czerwca był w Moskwie.

Misja ta, dodał, "skoncentrowała się przede wszystkim na aspekcie humanitarnym". - Pokój na Ukrainie musi być pokojem sprawiedliwym. To oznacza uznanie wzajemnych praw i także obustronnych obowiązków, przede wszystkim branie pod uwagę godności osób - oświadczył kardynał Parolin.

Parolin skrytykowany za słowa o Ukrainie

Do tych słów odnieśli się politycy z kierownictwa partii Włoscy Radykałowie Massimiliano Iervolino, Igor Boni i Giulio Manfredi, którzy w wydanym oświadczeniu zapytali: "Co to znaczy 'wzajemne prawa i obustronne obowiązki'?". "Nie może być wzajemności między zaatakowanym i agresorem" - stwierdzili w wydanej nocie.