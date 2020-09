100 milionów funtów i luksusowe apartamenty. Media o działalności kardynała z watykańskich szczytów

Kardynał Giovanni Angelo Becciu, który w związku z niejasnościami dotyczącymi zakupu nieruchomości zrezygnował w ubiegłym tygodniu ze swojej funkcji, miał nadzorować także inne inwestycje na kwotę prawie 100 milionów funtów w kolejne luksusowe apartamenty w Londynie - podał we wtorek "Financial Times". Gazeta zaznacza, że dokumenty, do których dotarła, nie dowodzą nadużyć, ale rzucają dalsze światło na działalność finansową wpływowego Sekretariatu Stanu.