Watykan: nie można targować się o życie sakramentalne

Przypomniano tam, że papież mówi o potrzebie "kreatywności" i szukania nowych dróg głoszenia Ewangelii. Instrukcja, jak wyjaśniono, jest zaproszeniem skierowanym do wspólnot parafialnych, aby wyszły poza swoje struktury, aby krzewić "komunię i współpracę, spotkanie i bliskość, miłosierdzie i troskę o głoszenie Ewangelii". Zauważono, że papież przestrzegł przed "zamknięciem się w strukturach dostarczających fałszywej ochrony i lękiem przed przepisami czyniącymi nieubłaganymi sędziami" z ludzi Kościoła.

"Relacje międzyludzkie są wystawione na ryzyko"

W tej nowej rzeczywistości, jak napisano, związek parafii z danym terytorium jest coraz mniej zauważalny, a "relacje międzyludzkie są wystawione na ryzyko rozpadu w wirtualnym świecie". Zaakcentowano konieczność dostosowania posługi do potrzeb wiernych i historycznych przemian. Parafie, jak wskazano, nie będąc już jak kiedyś głównym miejscem spotkań i życia społecznego, muszą szukać innych sposobów bliskości i unikać nadmiernej biurokracji.

W punkcie "Ofiary składane za udzielanie sakramentów" podkreślono, że datki złożone za celebrację mszy świętej i inne sakramenty muszą być "działaniem dobrowolnym ze strony ofiarodawcy, a ich wysokość pozostawiona jest jego sumieniu i poczuciu odpowiedzialności kościelnej". "Nie jest to cena do zapłaty czy wymagana taryfa, jakby to był rodzaj podatku sakramentalnego" - oświadczono.