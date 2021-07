Dziura w kasie Stolicy Apostolskiej. Deficyt liczony w dziesiątkach milionów euro

Deficyt w budżecie Stolicy Apostolskiej przekroczył w ubiegłym roku ponad 66 milionów euro - przekazał Juan Antonio Guerrero Alves, prefekt Sekretariatu do Spraw Gospodarczych. Dodał jednak, że sytuacja jest lepsza niż przewidywania. - Dobra wiadomość jest taka, że dzięki podjętym wysiłkom wyniki są zbliżone do tych z normalnego roku - zaznaczył.

Deficyt zbliżony do wyników z okresu przed pandemią

- Nie mogę powiedzieć, że to był dobry rok. Ale biorąc pod uwagę okoliczności mogę stwierdzić, że na 2020 rok przed pandemią przewidywaliśmy deficyt budżetowy w wysokości 53 milionów euro - przekazał Juan Antonio Guerrero Alves w wywiadzie dla portalu Vatican News. - Kiedy zaczął się COVID-19, nasze prognozy w sprawie deficytu zgodnie z najlepszym scenariuszem wskazywały na 68 milionów euro, a według najgorszego było to 146 milionów euro. Średnia prognoza wynosiła 97 milionów euro - zaznaczył hiszpański duchowny.

Stolica Apostolska zaoszczędziła na organizacji podróży i wydarzeń

- Gospodarka Stolicy Apostolskiej nie jest ważna z powodu swej wielkości ani interesująca z powodu tego, co zawiera. To, co jest ważne i o czym należałoby mówić, to jej misja, jej służba na rzecz Kościoła i świata. Zainteresowanie ekonomią Stolicy Apostolskiej pojawia się zwykle wtedy, kiedy coś nie zadziałało tak, jak powinno. A to zagraża wiarygodności jej misji - powiedział prefekt watykańskiego urzędu.