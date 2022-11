Watykan wyraził "zaskoczenie i żal" po nominacji biskupa dokonanej przez chińskie władze

Oświadczenie Stolicy Apostolskiej

W oświadczeniu zaznaczono, że wydarzenie to "nie odbyło się zgodnie z duchem dialogu, jaki istnieje między stroną watykańską, a stroną chińską oraz z tym, co zostało określone w tymczasowym porozumieniu w sprawie mianowania biskupów z dnia 22 września 2018 r.".

W oczekiwaniu na "odpowiedni komunikat w tej sprawie ze strony władz", oświadczenie kończy się wyrażeniem nadziei Stolicy Apostolskiej, że "podobne epizody się nie powtórzą" oraz deklaracji, że Watykan "ponownie potwierdza swoją pełną gotowość do kontynuowania pełnego szacunku dialogu dotyczącego wszystkich spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania".

Porozumienie ChRL-Stolica Apostolska

Przed przedłużaniem umowy z ChRL stanowczo przestrzegał w 2020 roku Watykan ówczesny szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin, który spotkał się wtedy z Pompeo, broniąc tej umowy, wyraził pragnienie, by "chiński Kościół odnalazł także dzięki temu porozumieniu jedność, by mógł stać się narzędziem ewangelizacji, by jedność Kościoła sprzyjała też autentycznemu rozwojowi społeczeństwa".