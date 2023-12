Watykan umożliwił błogosławieństwo par "w sytuacji nieregularnej i tej samej płci"

Refleksja oparta "na wizji duszpasterskiej papieża Franciszka"

We wprowadzeniu do deklaracji prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez wyjaśnił, że przedstawiona refleksja teologiczna oparta jest na "wizji duszpasterskiej papieża Franciszka" i "implikuje prawdziwy rozwój w odniesieniu do tego, co zostało powiedziane w kwestii błogosławieństw w nauczaniu i oficjalnych tekstach Kościoła".